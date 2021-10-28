شاهد.. قطار "كفرالزيات_ الشهداء" يدهس جاموسا ضخما بقرية الدلجمون

شهد محيط محطة السكة الحديد بكفرالزيات بمحافظة الغربية هروب احد العجول الجاموس الضخمة من صاحبها فجآة أمام قضبان السكة الحديد حيث تصادف مرور قطار المناشي المتجه من محطة كفرالزيات إلى خط الشهداء بمحافظة الغربية مرروا بقرية الدلجمون مما أدى إلى اصطدام القطار بالعجل الجاموس واستمر القطار في طريقه على الرغم من ضخامة العجل الجاموس ولم يتوقف السائق حرصا على الركاب والقطار حتى سقط العجل الجاموس من على مقدمة القطار بعد فترة أمام أحد الأفران المجاورة لشريط السكة الحديد المار بداخل قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.



كان مأمور مركز شرطة كفرالزيات تلقي إخطارا من شرطة السكة الحديد بكفرالزيات باصطدام قطار السكة الحديد المتجه من محطة كفرالزيات إلى محافظة المنوفية خط المناشي بأحد العجول الجاموس الذي قفز فجأة أمام القطار ولم يستطع صاحبه السيطرة عليه ليصطدم بالقطار الذي سحبه لنحو مسافة كيلو حتى سقط من على مقدمة القطار اثناء مروره بقرية الدلجمون ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات .



هذا وقرر احمد حجازي رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون تكليف عمال النظافة والمتابعة بالوحدة المحلية بسرعة رفع العجل الجاموس النافق بعد موته من جراد حادث القطار