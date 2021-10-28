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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إغلاق 25% من سجون مصر العمومية.. كل ما تريد معرفته عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

مركز الاصلاح والتأهيل
مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى يعد الأكبر على مستوى العالم بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  مؤخراً.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية ، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

ما هو مركز الإصلاح والتأهيل

-يشمل مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر 

- سيؤدى مراكز الإصلاح والتأهيل إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

- تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية 

-الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة 

-تضم منطقة الاحتجاز “6 مراكز فرعية” روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات 

-توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني ، تضم مجموعة من الورش المختلفة

-تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة و الصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية 

-انشأ منافذ لبيع المنتجات فى المنطقة الخارجية كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل 

-يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي .. بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).

-يضم المركز مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً")بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

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