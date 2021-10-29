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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البحث العلمي" تعلن عن تفاصيل التقديم لبرنامج صيفى لطلبة الدكتوراه للقيام بمشروع علمي

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم تقدم IIASA برنامجًا صيفيًا لطلبة الدكتوراه للقيام بمشروع علمي في موضع يتعلق بالبرامج البحثية الخاصة بالمعهد.

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النسيج الابتكاري: نسعى لإخراج منتجات بخواص جديدة للخامات للمنافسة

واوضحت الأكاديمية أن مجالات البرنامج:

- تحليل الأنظمة المتقدمة
- التنوع البيولوجي والمصادر الطبيعية
- الحدود الإقتصادية
- الطاقة والمناخ والبيئة
- السكان والمجتمعات العادلة
- المبادارات الإستراتيجية

بينما لمزيد من المعلومات : 
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/yssp/


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الإنحياز والدول النامية، عن ورشة عمل دولية حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري،والذي تستضيفه الوكالة الوطنية للبحث والإبتكار بدولة إندونيسيا وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 8 ديسمبر 2021(عن بعد) .

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات 
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam-workshop/


بينما دعت أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مشروع (NEX-LABS)  إلى التقديم على حضور البرنامج التدريبى الذى يهدف إلى تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فى مجالات المياه والطاقة والغذاء WEF-NEXUS ، وسيقوم المشروع  باختيار 28 مرشحًا للمشاركة فى التزود بمهارات التفكير التقني والاستراتيجي اللازمة لتطوير أطر WEF-NEXUS التي تراعي الاحتياجات المحلية للمجتمع والبيئة والاقتصاد.

واشارات إلى أنه يستهدف هذا التدريب القائمين وصناع القرار ومديري البرامج المشاركين في تطوير الأطر والسياسات الإستراتيجية ، بالإضافة إلى المبادرات والأنشطة في مجال المياه والطاقة والغذاء (WEF) – على المستوى الوطني في بلدان دول حوض البحر الأبيض المتوسط .بالإضافة إلى ذلك ، يهدف هذا التدريب إلى توفير فرصة لتبادل أفضل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة وتوحيد الجهود للوصول إلى أهداف WEF-NEXUS على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط.

واوضح انه قدم الطلب قبل 31 أكتوبر  من خلال هذا الرابط
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSZBMkgzfiz9q9EwKCZ7KhNAVVsiiuDL8mli9S-R1EW06eA/viewform


بينما لمزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/nex-labs-3/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي تحليل النظم تقدم IIASA البرامج البحثية الخاصة بالمعهد أكاديمية البحث العلمي

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