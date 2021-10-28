البيت الابيض: لقاء يجمع بايدن وماكرون على هامش قمة الـ 20

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الملف النووي الإيراني مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في قمة العشرين.

وقال البيت الأبيض إن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مكافحة الإرهاب إضافة لقضايا أمنية واقتصادية وتكنولوجية.

ولاتزال أزمة المناخ تهدد العالم مع زيارة نسبة غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تغير المناخ، ووجدت دراسة أجرتها خمس هيئات صديقة للبيئة أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتجنب العواقب الكارثية لأزمة المناخ، وأظهرت انحراف العالم عن المسار الصحيح في محاولاته للحد من التغير المناخي الكارثي.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أكدت الدراسة أنه لم يحدث تغير كافٍ في 40 مجالًا مختلفًا تشمل قطاع الطاقة والصناعة الثقيلة والزراعة والنقل والتمويل والتكنولوجيا، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وأكد الباحثون أن العالم يحتاج إلى 5 تريليونات سنويا لاتخاذ إجراءات سريعة في أزمة المناخ.

وقالت كيلي ليفين، رئيسة العلوم في منظمة "Bezos Earth Fund": "نحن بحاجة إلى تغيير تحويلي ومن الواضح جدًا أن الاتجاهات لا تتحرك بالسرعة الكافية".

وقالت صوفي بويم، المشاركة في التقرير: "على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة على إحراز تقدم في عدد قليل من القطاعات، إلا أن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي الشاملة لا تزال تعاني من قصور محزن".

وأفاد التقرير أنه لا يوجد مؤشر يُظهر التقدم المطلوب لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري خلال الخمس سنوات الماضية، قبل القضاء عليها تمامًا بحلول عام 2050.