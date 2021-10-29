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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغيرات في أسعار جاك JS3 داخل السوق المصري.. تفاصيل

تغيرات في اسعار جاك JS3
تغيرات في اسعار جاك JS3 داخل السوق المصري

شهدت النسخة جاك JS3 موديل 2021 حالة من الارتفاع الخاصة بقيمتها التسويقية داخل السوق المصري عن جميع الفئات المقدمة، وقدرت الزيادة المعلنة بنسبة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.

مواصفات السيارة جاك JS3 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

تحتوي جاك JS3 موديل 2022 على حزمة من وسائل الحماية والامان ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS والستارية، وفرامل ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي للابواب، وعدد 4 نوافذ كهربائية.

وتضم السيارة جاك JS3 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED.

الأسعار الجديدة للسيارة جاك JS3 موديل 2022 

 

الفئة الأولى جاك JS3 موديل 2022 SMART بقيمة قدرها 295 الف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS3 موديل 2022 TOP LINE بقيمة قدرها 325 ألف جنيه بدلًا 305 ألف جنيه.

جاك JS3 موديل 2021 جاك JS3 موديل 2021 سيارة جاك JS3 موديل 2022

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تغيرات في أسعار جاك JS3 داخل السوق المصري.. تفاصيل

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