وزير قطاع الأعمال: بإذن الله هنرجع ملوك القطن في العالم من تاني..فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر، معلقا “بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة”.

وأضاف هشام توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن سعر القطن العام الماضي كان 2000 جنيه والآن وصل الى 5 أو 6 آلاف جنيه.

وتابع هشام توفيق، أن إننا زرعنا 218 ألف فدان قطن قصير التيلة بشرق العوينات، مؤكدا أن النتائج كانت مبشرة.

سيقام في المحلة

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن أكبر مصنع غزل في العالم سيقام في المحلة ، مشيرا إلى أنه سيحتوي على 184 ألف مردن بأحدث الماكينات الأوروبية