تركي آل شيخ يمازح محمد هنيدي من كواليس مسرحية"سلام مربع"

تركي أل شيخ يمازح محمد هنيدي من كواليس مسرحية"سلام مربع"

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية،النجم الكوميدي،محمد هنيدي، بكواليس مسرحيته الجديدة"سلام مربع".

ونشر صورة جمعتهما من الكواليس عبر حسابه الرسمي ب"فيسبوك"،وكتب تركي آل شيخ معلقا من خلالها:"كبست على بروڤة الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيته في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩ التي ستنطلق ١ نوفمبر على مسرح بكر الشدي في البوليفارد … ونادالي البوديقاردات وطلعوني بالقوة من الكواليس … ليه كذا ياهنيدي ".

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

كواليس سلام مربع

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها صور من كواليس مسرحية "سلام مربع" بصحبة الفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت أيتن عامر علي الصور، كاتبة: “معادنا ١ نوفمبر فى #موسم_الرياض على مسرح بكر الشدى #البوليڤارد بإذن الله فى انتظاركم”.

وقالت النجمة أيتن عامر، إنها تواصل حاليا بروفات مسرحيتها "سلام مربع"، مع النجم محمد هنيدي.



وأوضحت، أيتن عامر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: عدت من لبنان منذ أيام؛ للبدء في بروفات وتحضيرات مسرحية سلام مربع، مشيرة إلى أن نجوم العمل سيسافرون خلال الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية؛ لعرض المسرحية خلال موسم الرياض، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض.



وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مسرحية سلام مربع للنجم الكبير محمد هنيدي أولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر إن شاء الله".