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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة دسوق يوجه بسرعة مراجعة أعمدة الإنارة بقرى كفر الشيخ

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

وجه السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، نواب القرى ورؤساء القرى بسرعة مراجعة أعمدة الإنارة ورفع جميع المفاتيح العشوائية الموجودة على أعمدة الكهرباء غير القانونية وتسبب خطورة على المواطنين.

 

كما شدد رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على أعمال الصيانة وإنارة مدخل القرى والتوابع وذلك خلال 48 ساعة.

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وفي سياق متصل، شهدت الوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب تكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة الأعمدة، إلى تقليم وتهذيب الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة.

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محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ الكهرباء أعمدة الكهرباء صيانة اعمدة الانارة

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