للعام الثاني.. «تربية رياضية» كفر الشيخ تعقد «تأهيلي الدكتوراه»|صور

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بتنظيم كلية التربية الرياضية بالجامعة أعمال الامتحانات المؤهلة لمرحلة الدكتوراه، للعام الثاني على التوالي التي عقدت اليوم الخميس، بحضور عدد من أساتذة التربية الرياضية ولجنة الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات.



ورحب رئيس الجامعة بأساتذة التربية الرياضة وفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الطالب يحصل على دعم واهتمام الدولة لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليا وإقليمياً ودولياً، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي أن الجامعة أنهت استعداداتها وجرى توفير مقار للجان الاختبارات مشيدا بالجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار د."دسوقي" إلى إن كلية التربية الرياضية تعتمد أسلوبًا أكاديميًا متميزًا لتنمية المهارات والمواهب وخلق شخصية متكاملة للطالب.



وقال الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، إن الكلية عقدت لجان امتحان "تأهيلي الدكتوراه" لـ 12 باحث للعام الثاني، وأضاف أن تلك الاختبارات تتميز بتنوع التخصصات التي ترتقي بالمجالات الرياضية المختلفة.

جاء ذلك بحضور لفيف من العلماء بكليات التربية الرياضية من مختلف كليات الجمهورية و الدكتور محمد كمال السمنودي أستاذ الترويح الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة سابقاً والدكتور عمرو مصطفي الشتيحي أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا والدكتور محمد جمال حمادة أستاذ تدريب كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الأسبق و الدكتور أميمه العجمي أستاذ علوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية و الدكتور طارق محمد ندا أستاذ تدريب السباحة وعميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق الأسبق و الدكتور محمد أحمد عبد الله أستاذ ألعاب المضرب وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقي الأساتذة والأساتذة المساعدين والدكتور محمود حسن الحوفي أستاذ تدريب كرة المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات والدكتور محمد وجيه حمدي أستاذ الكرة الطائرة ووكيل كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان الأسبق.



كما شارك من كلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ الدكتور أشرف رشاد شلبي وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد زينة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور نجلاء إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام الدكتور صبحي محمد سراج رئيس قسم الترويح الرياضي والدكتور إيمان أبوفريخة رئيس قسم الإدارة الرياضية و الدكتور أشرف إبراهيم عبد القادر رئيس قسم التدريب الرياضي و الدكتور وحيد صبحي عبد الغفار رئيس قسم علوم الحركة والميكانيكا الحيوية والدكتور أحمد سليمان إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية و الدكتور محمد وجيه سكر وا الدكتور محمد عبد السلام أبو ريه و الدكتور حمادة طلبه والدكتور أحمد السعيد عبد الفتاح والدكتور أحمد فتوح الشريف والدكتور محمد البيلي صبح والدكتور أحمد إبراهيم شلبي والدكتور علاء القاضي والدكتور بسمة الحسيني والدكتور مني عبادة والدكتور بسمة علاء والدكتور روضة عبد الحليم عكاشة والدكتور مي عبد الغني والدكتور رانيا جاب الله.

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