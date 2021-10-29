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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف الطبى بالمجان على 1200 مواطن بقرية أبو عدوي بدمياط

صدى البلد

أكدت مديرية الصحة بدمياط فى البيان الذى أصدرته اليوم، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا .

تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٢٤٦ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.

ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، حيث تم تحويل ١٠ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، فضلاً عن إجراء الأشعة لـ٢٠ حالة وكذا الكشف بالسونار لـ ٣٥ حالة وأيضاً إجراء ٦٤٦ تحليل معملى، هذا إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

 

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دمياط صحة دمياط قوافل طبية وعلاجية قري دمياط الدكتورة منال عوض

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