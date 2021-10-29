ننشر أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بعد ارتفاعها

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 43 تابع الصادر فى 28 أكتوبر 2021 قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.



وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي بلغ لقطاعات (الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار قبل ذلك.

وتابعت أن سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية الأخرى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار قبل ذلك.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي مرتين خلال الفترة الماضية، في أكتوبر 2019 ، مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، ليبلغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.