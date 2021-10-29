البلطي بـ 30.. آخر أسعار السمك اليوم بالأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار السمك اليوم بالأسواق، حيث شهدت استقرارا ملحوظا وإقبالا متوسطا على الشراء.



وقال خالد آمين، بائع بمحل سمك بمدينة القناطر الخيرية، أن سعر السمك البلطي اليوم ٣٠ جنيها للكيلو، بينما وصل سعر كيلو البوري إلي ٨٠ جنيها.



وتابع أن سعر سمك الماكريل الدرجة الأولى ٤٥ جنيها للكيلو، سعر سمك المكرونة البلدي ٥٠ جنيها للكيلو، والجمبري يبدأ سعره من ١٥٠ جنيها للكيلو.



وعن حركة البيع والشراء، أشار إلى أنه يوجد إقبال متوسط خاصة على أسماك البلطي والمكرونة، يقدمونه بشكل وجبات بأسعار مخفضة، تشتمل على الأرز والسلطات مع تحضير السمك أما مقلي أو مشوي حسب طلب الزبون.