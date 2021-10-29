مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.