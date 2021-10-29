لمياء صلاح : مساحة المنازل تحدد شكل الديكور .. فيديو

كشفت مهندسة الديكور لمياء صلاح، عن بعض الطرق غير المكلفة والألوان التى تجعل شكل المنزل مميز.

وأكدت لمياء صلاح، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي، صعوبة تغيير أثاث المنزل خلال فترات قصيرة لأنه يكون مكلف، ولكن يمكن تغيير ألوان الديكورات.

وتابعت مهندسة الديكور، أن الألوان الأكثر استخداما فى فرش المنازل بالستائر وما إلى ذلك هي الألوان الفاتحة.



وتابعت مهندسة الديكور لمياء صلاح، أنه من الصعب الاعتماد على اللون الأبيض، فى فرش المنازل بالأثاث، معقبة: "التراب بيبقى صعب وبيبوظ كل حاجة".

وأوضحت مهندسة الديكور، أن مساحة المنزل تحدد شكل الديكور.

تغيير ألوان المنزل



ونصحت مهندسة الديكور لمياء صلاح، بورق الحائط حال الرغبة فى تغيير ألوان المنزل، تزويد المنازل بالأكسسوارات مثل الأباجورات، وإعادة ترتيب الأثاث في المنزل، لافتة إلى أن مثل هذه الأشياء غير مكلفة.