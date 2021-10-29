أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية لطقس الأسبوع المقبل.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "الفترة الراهنة ستشهد فترة تقلبات جوية سواء ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، بجانب تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة بأنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضح شاهين: "هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة في شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية".

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية: عادة ما نشهد الأمطار في هذه الفترة، وهى أمطار رعدية ومتوسطة في مطروح وامتدت من كفر الشيخ والبحيرة.

وأشار شاهين إلي أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار للطقس، وستزيد فرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة ، وسنشهد أسبوعا من التقلبات، مؤكدا: "غدا السبت متوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية، وفي الدلتا فرص سقوط الأمطار خفيفة.