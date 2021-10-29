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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز وهنا شيحة في ضيافة It’s Show time*

صدى البلد

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، المُذاع عبر قناة cbc، وذلك مساء غد السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث في البداية المطرب الأردني عزيز مرقة عن آخر أعماله الموسيقية، وأبرزها أغنية "على وين رايحين" التي استلهمها من أزمة كورونا، وتعتبر أول فيديو كليب من إخراجه. كما يكشف عن تحضيراته لأغنية رومانسية بعنوان "بتحلوي بعيني"، واستعداده لإصدار عدد من الأغاني باللهجة المصرية، منها دويتو مع أحمد سعد.

أيضا تتحدث النجمة التونسية دارين حداد عن آخر أعمالها الفنية، على رأسها فيلم تونسي بعنوان "الجاسوس"، ومسرحية "فيلم رومانسي" مع كاست مصري يضم عددا من النجوم. كما تسترجع دارين أغرب مواقفها مع فيلم "الفيل الأزرق"، وتجربة عملها مع المخرج مروان حامد. 

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كيفى كده لـ ويجز تتصدر توب أنغامى بعد أيام قليلة من طرحها

في نفس الحلقة يكشف نجم الراب "ويجز" عن كواليس أحدث أغنياته "كيفي كدا"، التي تعاون فيها مع فريق ديسكو مصر، وطرحها بطريقة الفيديو كليب، وكيف استلهم موضوع الأغنية من مشهد في فيلم "أبو علي" لكريم عبد العزيز.

من جانبها، تتحدث الممثلة التونسية الشابة رشا بن معاوية عن أحدث أعمالها في الدراما، حيث قدمت أدوار بارزة مثل دورها بمسلسل "بخط الإيد" وتشارك حاليا في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "حكايتي مع الزمن" مع النجمة ميرفت أمين. كما تنتظر عرض فيلم "مربع برمودا" الذي تظهر فيه كضيف شرف وينتمي لنوعية الكوميديا.

وأخيرا، تحل الفنانة هنا شيحة ضيفة خلال الحلقة أيضا لتتحدث عن الأصداء الجماهيرية على أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر. وتكشف كواليس أعمالها الجديدة، مثل الفيلم الكوميدي "مربع برمودا"، وفيلم الدراما "النهاردة يوم جميل" الذي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي.

برنامج It s Show time على وين رايحين فيديو كليب أحمد سعد دويتو مع أحمد سعد

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