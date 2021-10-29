محافظ البحر الأحمر يكشف آخر استعدادات استقبال الأمطار

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء في حالة وجود الأمطار أو السيول.

وقال عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" المحافظة مستعدة لحدوث سيول وهذا وارد كما حدث العام الماضي في 20 أكتوبر، وتبدأ الاستعدادات من مدينة الزعفرانة.

وتابع عمرو حنفي:" المحافظة لديها شكلين من أشكال العمل والاستعدادات في حالة وجود الأمطار أو السيول بصفة عامة، لافتا إلي أن المحافظة تمتد 1080 كيلو على ساحل البحر الأحمر ولدينا مخرات سيول وتم عمل جهد كبير فيها من وزارة الرى والموارد المائية.

وأكمل:" لدينا تمركزات للأوناش وسيارات الشفط المياه وسيارات الإسعاف تغطى تمركزات معينة على الطريق وتساعدنا فيها الهيئة العامة للبترول في رأس غارب والزعفرانة، ولدينا 7 مدن نتعامل معهم من خلال تمركزات متفق عليها لتجمعات المياه لعمليات الشفط، ونراجع كابلات الكهرباء، للتأكد من أنه لا يوجد كابلات كهرباء مكشوفة.