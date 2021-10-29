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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... أحدث ظهور لـ عمر مرموش على السوشيال ميديا

عمر مرموش
عمر مرموش

حرص عمر مرموش لاعب منتخب مصر وشتوتجارت الألماني، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "انستجرام".


وظهر نجم منتخب مصر من داخل منزله بإطلالة صيفية أنيقة مرتديا تى شيرت باللون الأسود وبنطال بنفس اللون،  نالت إعجاب متابعيه.


وكان عمر مرموش تعرض لإصابة في المفاصل، خلال تدريبات فريقه، مما أدى إلى غيابه عن مباراتي شتوتجارت أمام يونيون برلين في الدوري الألماني، وكولن في كأس ألمانيا.


وانتقل عمر مرموش صاحب الـ22 عامًا إلى شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي فولفسبورج.


وانضم مرموش إلى معسكر منتخب مصر الماضي لأول مرة، في مواجهتي ليبيا، خلال الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم. 

عمر مرموش أحدث ظهور السوشيال ميديا الدوري الألماني معسكر منتخب مصر شتوتجارت الألماني

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