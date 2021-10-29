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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة لقاء القمة.. وكارتيرون يعلن قائمة الفريق أمام طلائع الجيش

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

 

أعلنت هيئة ستاد القاهرة جاهزية الملعب لاستضافة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل الخامس من نوفمبر، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـمواجهة الطلائع

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية للانتظام  في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.


أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

 

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب  استعدادا لخوض لقاء  طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل  باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش.


 

 

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حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـمواجهة الطلائع

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