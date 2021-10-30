نشرة أخبار البرلمان| ما هي عقوبة مريض نفسي أنهى حياة شقيقته.. والتصرف الخاطيء في هذا المعلومات يعرضك للحبس والغرامة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية ، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

عالجته 3 سنوات وقتلها حرقا بالسجائر..عقوبة مريض نفسي أنهى حياة شقيقته

اتصالات النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تفسح الطريق أمام تمكين المرأة

حزب الشعب الجمهوري يشيد بافتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون

برلمانية: استضافة الأقصر يوم المدن العالمى فرصة للترويج السياحي

برلماني: القضاء على الأمية حلم مصري قديم .. والدولة في صدد تحقيقه

الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه .. احذر التصرف الخاطئ في هذه المعلومات

5000 جنيه غرامة على الواحدة.. السيسي يصدق على عقوبات قطع الأشجار والنخيل

أحمد مهني يشيد بتشغيل وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

برلمانية: الدولة تسعى لتحقيق إنجازات متعددة في مجال التعلم ومحو الأمية