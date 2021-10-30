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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السندباد الأعمى.. سبب اختيار بثينة العيسى عنوان روايتها خارج جسد النص.. فيديو

من حفل توقيع رواية
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى

استضافت مكتبة تنمية بالمعادى الكاتبة الكويتية بثينة العيسى لمناقشة وتوقيع روايتها الأحدث "السندباد الأعمى"، وحاورها الكاتب المصري طارق إمام في جلسة نقاشية عقدت، أمس الجمعة.

 

وتحدث الكاتبة والروائية الكويتية عن سبب اختيارها عنون للرواية خارج عن جسد النص، فالرواية تتناول بعدين، وتقول: "لا أجد مشكلة في عنوان الرواية م خارج جسد النص".

متابعة أنها استوحت الفكرة من عمل روائي لإمبرتو تحت عنوان "الوردة" رغم أ،ه يتناول 3 جرائم قتل، برغم عدم وجود ورود في العمل، وأوضح أنه سماها بهذا الاسم لأن العنوان يكون له علامة دلالية، وتقول: "أردت اتباع الطريقة نفسها وألا يتضح للقارئ توجيه".

من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (5)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (5)

وأوضحت أنها اقتبست هذه الفكرة منه، وعن اختيارها للعنوان في كتاباتها الادبية تقول: "عادة ما أكتشف عنوان العمل خلال منتصف الكتاب وقد يكون جملة ولكن لها تردد قوي في ذهني، وأصفها بأنها كبسولة جيدة".

من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (8)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (8)

وفي السندباد الأعمى، لم تجد الروائية الكويتية جملة من داخل النص تستعين بها في عنوان الرواية التي تتناول فصل قديم في العلاقة بين العراق والكويت والعلاقة القوية بين البلدين.

من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (12)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (12)

وتروي السبب الآخر لاختيار الاسم ويرجع إلى رحالة ومستشرق يدعى ألين، كان قد كتب كتابه عن السفن الشراعية التي كانت تنقل البضائع للخليج وعلى متنها بحارة حتى غاصت السفينة لؤلؤ، وأطلق عليها فيما بعد "السندباد"، فضلا عن أن الكلمة نفسها تعد مطلع أحد أهم دواوين الشعر في الكويت، وهو ديوان "مذكرات بحار" ويبدأ بـ "سأعيد إلى الدنيا السندباد".

من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (1)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (1)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (4)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (4)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (6)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (6)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (22)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (22)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (13)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (13)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (11)
من حفل توقيع رواية السندباد الأعمى (11)
مصر الكويت السفن العراق طريق ديوان كتاب البضائع جرائم لؤلؤ الرواية الأدب الكتاب السفينة

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