زى السكر.. محمد هنيدى: الناس حبت لأول مرة دور البلطجى مع "ممس".. شاهد

استضاف الفنان محمد هنيدى اليوم الجمعة خلال برنامجه هنيدى شو الفنان حسام داغر ، والفنان محمد محمود



قال محمد هنيدى إن عند تحضير فيلم أمير البحار قام بترشيح الفنان محمد محمود والذى قام بأداء دور بلطجى يدعى "ممس" والتى كانت انطلاقة فنية جديدة للأخير .



وأكد محمد هنيدى خلال حلقته ببرنامج هنيدى شو والمذاع عبر فضائية المحور، أن دور البلطجى ممس كان مميزا للغاية واصفا اياه كان حاجة تتاكل زى السكر كده والناس حبت لأول مرة دور البلطجى.



برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.