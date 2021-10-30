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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

قرد
قرد

تعد مقاطع الفيديو للحيوانات التي تقلد البشر مبهجة و تستهوى كثيرين، كأحدث مقطع لـ قرد في الهند انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمقطع فيديو يجسد "ذكاء هذا القرد قي الهند الذي يمكن مقارنة أفعاله بسلوك طفل".

 

سرق قرد نظارات رجل ورفض إعادتها حتى حصل على مكافأة في الصرف.

 

تمت مشاركة مقطع الفيديو المضحك على تويتر بواسطة ضابط IPS Rupin Sharma.

 

في الفيديو، يظهر القرد جالسًا فوق شبكة حديدية بينما يمرر الرجل إليه شراب المانجو.

 

يمسك القرد بالكأس حتى يمر عليه شراب المانجو، وقد تفاوض الرجل مع القرد الرئيس الذي سرق نظارته.

 

على الرغم من أن القرد "الذكي" يرفض التراجع حتى يحصل على مكافأة، وقد عقد صفقة مع الرجل المانجو مقابل إعادة النظارة.

 

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