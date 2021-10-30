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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. تراجع شديد لسعر الليرة بعد الإجراءات السعودية الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير مساء يوم الجمعة، عقب الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه لبنان، والتي شملت وقف الواردات اللبنانية.

 

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع مساء اليوم إلى 21200  ليرة، مقارنة بـ 20200 صباح اليوم.

 

وبينت الصحيفة اللبنانية أن الانهيار الجديد لليرة جاء "بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها السعودية ضدّ لبنان".

 

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى بيروت للتشاور، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة في غضون 48 ساعة.

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كما قررت المملكة وقف كل الواردات اللبنانية إليها، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد السعودية.

وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، أسفه لقرار السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، ومطالبتها سفير لبنان بمغادرة الرياض، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، متمنيًا على المملكة أن تعيد النظر بقرارها.

وقال ميقاتي في بيان له: ”نأسف بالغ الأسف لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة بحكمتها النظر فيه“، مضيفًا: ”نحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته“.

وأضاف ميقاتي: ”لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات، والروابط التاريخية، بين لبنان وأشقائه العرب.

وتابع رئيس الحكومة: ”كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة“، وفقًا للبيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

في غضون ذلك، أفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، أن ميقاتي اتصل بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه ”تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب“ لإصلاح العلاقات بين لبنان والدول العربية.

 

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