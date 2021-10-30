مواعيد مباريات اليوم السبت 30-10-2021 في الدوري المصري

تقام اليوم السبت 30 - 10 - 2021 مباراتين في بطولة الدوري المصري في إفتتاحية الجولة الثانية بالمسابقة المحلية لموسم 2021-2022.

جاءت مواعيد مباراتي اليوم السبت الموافق 30-10-2021 على النحو التالي:

الاتحاد السكندري VS فيوتشر فى تمام الخامسة والنصف مساء على أن تنقل عبر قناة أون تايم سبورت

إنبي VS المقاولون العرب فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت

واختتمت مباريات الجولة الأولى، الخميس الماضي ، من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على مدار الأيام الماضية.

وجاءت النتائج كالتالى:

البنك الأهلى 3 / 0 طلائع الجيش

الاتحاد السكندرى 4 / 4 سموحة

فيوتشر 1 / 0 فاركو

المقاولون العرب 1 / 0 الشرقية للدخان

الجونة 1 / 1 سيراميكا

الزمالك 2 / 0 إنبي

بيراميدز 2 / 1 مصر المقاصة

الأهلى 4 / 0 الاسماعيلى

المصرى 1 / 1 غزل المحلة



جاء أكبر فوز من نصيب النادى الأهلى على الإسماعيلى برباعية نظيفة.

شهدت الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022، تسجيل 26 هدفًا.



نتيجة التعادل

ثلاث مباريات انتهت بالتعادل حيث حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية أمام سموحة وخرجت بنتيجة ٤/٤.

فيما تعادل فريق الجونة فى تحقيق التعادل امام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

وانتهت مباراة غزل المحلة والمصري بالتعادل الإيجابي 1-1.

أجانب الدورى

نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل 50% من الأهداف بواقع 13 هدفاً توزعت ما بين جنسيات مختلفة ، بدأها موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلي أمام فريق الطلائع، وأنهاها الثنائي؛ التونسي وليد الكرتي لاعب بيراميدز بهدفين أمام مصر المقاصة وجون اوكلى لاعب المقاولون العرب وعلي معلول لاعب الأهلي وأيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر والجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي هدفين أمام الإسماعيلي .



الأهداف بالرأس

وليد الكرتي لاعب بيراميدز الهدف الأول أمام مصر المقاصة

عمر السعيد مهاجم الزمالك الهدف الثاني أمام إنبي

رأسية سيف تقا لاعب سيراميكا الهدف الأول أمام الجونة

فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري الهدف الثاني أمام سموحة

باسينسيا مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الهدف الرابع أمام سموحة

محمد عنتر لاعب المصري هدف التعادل أمام المحلة

ركلات الجزاء

ركلة جزاء علي معلول مع الأهلي أمام الإسماعيلي

ركلة جزاء أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إنبي

ركلة جزاء كريم الديب بقميص الاتحاد السكندري أمام سموحة

ركلة جزاء سعيدو سيمبورى مع الاتحاد السكندري أمام سموحة