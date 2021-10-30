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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على الأزمة بين السعودية ولبنان

أرشيفية
أرشيفية

دعت الولايات المتحدة في أول تعليق لها على الأزمة بين لبنان والسعودية، دول الخليج للتواصل مع الحكومة اللبنانية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة الخارجية الأمريكية سام وربرج، لقناة “الجديد” اللبنانية: “بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية”.

وحول العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات لبنانية “العقوبات الأمريكية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق فالأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنجليزية”.

وتابع قائلا: “الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم إحترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين”.

وأكد وربيرج أن “الحكومة الأمريكية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة”.

بدء اجتماع خلية الأزمة اللبنانية لبحث التوتر مع السعودية

دول الخليج تعاقب لبنان بعد تصريحات جورج قرداحي

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات عديدة بحق الدولة اللبنانية بعد التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأعلنت المملكة استدعاء السفير السعودي لدى لبنان، ومغادرة السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة".

وشملت أيضا القرارات "وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة وهو ما يعد ضربة قاسمة الي الاقتصاد اللبناني الذي بات يأن من كثرة الأزمات التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

وأجرى رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، اتصالا هاتفيا مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة الأخيرة مع السعودية.

الولايات المتحدة لبنان السعودية الحكومة اللبنانية قرداحي الخارجية الأمريكية الامارات

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