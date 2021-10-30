إزالة 3 حالات بناء مخالف وفك شدة خشبية لسلم في إبشواي بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى بمحافظة الفيوم بتنفيذ إزالة فورية لعدد ثلاث حالات بناء مخالف ووقف أعمال وفك شدة خشبية.

صرح المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي أن المخالفات عبارة عن عدد ٣ حالة تعد بالبناء المخالف لهنجر ومزرعة مواشي وذرب بالبوص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني علي مساحة ١٠٠٠ متر بناحية السنجأ وعزبة عثمان عيد.

وتمت الإزالة وتسليم المواقع خالية من أي تعديات إلى مسئولي الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، والتى تمت تحت إشراف محمد موسي نائب رئيس المركز.

كذلك تم وقف أعمال وفك شدة خشبية مخالفة معدة لصب سلم مخالف بناحية عزبة السكرتير القبلية التابعة للوحدة المحلية بالخالدية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

85d3da56-99b3-45fe-9859-299eaa75c82e

1129bcaa-51e6-4f83-8760-25113ba4cc0a