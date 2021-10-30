وزيرا التموين والتعاون الدولي ومحافظ بورسعيد يضعون حجر أساس صومعة حبوب بميناء غرب

وضع دكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر الأساس، اليوم السبت، لإنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن وذلك على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

وتضم الصومعة 8 خلايا وتنتهي أعمال إنشائها بميناء غرب بورسعيد عد 18 شهر، وتهدف لمنع تكدس بواخر القمح وتقليل فترات انتظارها، والاستفادة بخط سكة الحديد بميناء غرب بورسعيد لنقل القمح إلى داخل البلاد، وتوفير فرصة عمل جديدة دائمة.

ووجه " محافظ بورسعيد " الشكر لوزير التموين على جهود الوزارة فى الارتقاء بقطاع التموين ببورسعيد وتوفير كافة احتياجات المواطنين التموينية ، مشيدا بالتطور فى مستوى أداء العاملين فى مراكز التموين على مستوى المحافظة ، والذي كان من أسباب فوز بورسعيد بالمركز الأولى على مستوى الجمهورية فى قطاع التموين والمراكز التموينية المطورة.

ومن جانبه ، أشاد وزير التموين ووزيرة التعاون الدولي بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد والنهوض بكافة المجالات ، تحت راية وقيادة اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مؤكدين على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية بورسعيد فى كافة المجالات.

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