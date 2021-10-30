وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع LRT ويعلن وصول 6 قطارات كهربائية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة القومية للانفاق جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف LRT (السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان).

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية "التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة " حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ ( LRT) ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام) واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة /السويس» في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومتر، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

بعدها استقل وزير النقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتى محطة نيو هليوبوليس للاطمئنان على انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة وتفقد عدد من محطات المشروع وشاهد تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات واطلع الوزير من مسئولي افيك الصينية على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الاشارات حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والاشارات والإتصالات

وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية والتي بلغت نسبتها 95٪ (محطات وكباري المشروع واعمال السكة) وحيث تم الإنتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع (عدد ‏‏4 كباري) وتشغيلها أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" ، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة ٢ ‏‏كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ ‏‏% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الاعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ التي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدان والتي أوشكت على الانتهاء



وتفقد الوزير خلال جولته احد قطارات LRT حيث تم توريد عدد 6 قطارات وجرار ديزل خاص بالورشة حتى الآن ومن المخطط توريد باقى القطارات تباعا ، و حيث يبلغ عدد القطارات اللازمة للتشغيل 22 قطارا بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار والتي يتم ‏توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية ، وحيث يتكون القطار من عدد 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم /الساعة‎.‎

كما التقى وزير النقل بعدد من الفنيين المصريين التابعين لشركة افيك الصينية والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كافة أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونوا في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله

واكد الوزير على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان الذي يعتبر شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة لافتا الى أنه سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السريع العين السخنة ‏/مطروح وكذلك مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ مضيفاً انه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين كما سيتم إستغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعــــــدد 11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" ، كما أنه وبناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم ، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.

مؤكداً على أهمية هذا المشروع حيث يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

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