عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع LRT ويعلن وصول 6 قطارات كهربائية

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة القومية للانفاق جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف LRT (السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان).

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور  المركزية التبادلية "التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة " حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ ( LRT) ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام) واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة /السويس» في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومتر، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

بعدها استقل وزير النقل  جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتى محطة نيو هليوبوليس   للاطمئنان على  انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة وتفقد عدد من محطات المشروع وشاهد تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات واطلع الوزير من مسئولي افيك الصينية على معدل  تنفيذ  الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الاشارات حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والاشارات والإتصالات 
وكذلك تم الاطلاع على معدلات  تنفيذ الأعمال المدنية والتتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية  والتي بلغت نسبتها 95٪ (محطات وكباري المشروع واعمال السكة)    وحيث تم الإنتهاء من  جميع كباري السيارات بالمشروع (عدد ‏‏4 كباري) وتشغيلها  أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" ، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي  وهي  "الإسماعيلية  وجنيفا والروبيكي1و 2  والسويس والعاصمة 1 و العاصمة ٢ ‏‏كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ ‏‏%  وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الاعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT  ‎ التي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدان والتي أوشكت على الانتهاء


وتفقد الوزير خلال جولته احد قطارات LRT  حيث تم توريد عدد  6 قطارات وجرار ديزل خاص بالورشة حتى الآن ومن المخطط توريد باقى القطارات تباعا ، و حيث  يبلغ عدد القطارات اللازمة للتشغيل  22 قطارا  بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار والتي يتم ‏توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية ، وحيث يتكون القطار من عدد 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم /الساعة‎.‎

كما التقى وزير النقل بعدد من الفنيين المصريين التابعين لشركة افيك الصينية والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كافة أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونوا  في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله

واكد الوزير على أهمية  مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة /  العاشر من رمضان الذي يعتبر شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة لافتا الى أنه سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السريع العين السخنة ‏/مطروح  وكذلك مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ مضيفاً  انه  سيتم  إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين كما سيتم إستغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

 

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعــــــدد 11 محطة سطحية  والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" ، كما أنه وبناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم ، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.

مؤكداً على أهمية هذا المشروع حيث يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)  علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور  ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

IMG-20211030-WA0026
IMG-20211030-WA0026
IMG-20211030-WA0019
IMG-20211030-WA0019
IMG-20211030-WA0008
IMG-20211030-WA0008
IMG-20211030-WA0029
IMG-20211030-WA0029
IMG-20211030-WA0017
IMG-20211030-WA0017
IMG-20211030-WA0006
IMG-20211030-WA0006
IMG-20211030-WA0028
IMG-20211030-WA0028
IMG-20211030-WA0018
IMG-20211030-WA0018
IMG-20211030-WA0007
IMG-20211030-WA0007
IMG-20211030-WA0027
IMG-20211030-WA0027
IMG-20211030-WA0016
IMG-20211030-WA0016
IMG-20211030-WA0023
IMG-20211030-WA0023
IMG-20211030-WA0012
IMG-20211030-WA0012
IMG-20211030-WA0022
IMG-20211030-WA0022
IMG-20211030-WA0021
IMG-20211030-WA0021
IMG-20211030-WA0010
IMG-20211030-WA0010
IMG-20211030-WA0020
IMG-20211030-WA0020
IMG-20211030-WA0009
IMG-20211030-WA0009
IMG-20211030-WA0005
IMG-20211030-WA0005
IMG-20211030-WA0004
IMG-20211030-WA0004
IMG-20211030-WA0025
IMG-20211030-WA0025
IMG-20211030-WA0003
IMG-20211030-WA0003
IMG-20211030-WA0024
IMG-20211030-WA0024
IMG-20211030-WA0002
IMG-20211030-WA0002
وزير النقل القطار الكهربائي العاصمة الادارية كامل الوزير الهيئة القومية للانفاق نظم الإشارات

ترشيحاتنا

الأزمة العالمية تطال الجميع.. التضخم الأمريكى يرتفع بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

افتتاح قمة العشرين.. وملك السعودية يتعهد بدعم استقرار أسواق الطاقة

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر والمانيكير.. دار الإفتاء ترد

التعاون الدولي : 538 مليون دولار تمويلات موجهة لمشروعات لوزارة التموين

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

شاهد| سقوط جزء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

راقصة العجوزة تروي تفاصيل قتل طفلتها منذ 3 سنوات: خلفتها حرام من ديلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ