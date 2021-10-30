«نسي زوجته وبناته».. كيف أثر فقدان الذاكرة على أشرف زكي وأسرته

تعرض الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لأزمة فقدان ذاكرة مؤقت أثناء حضوره فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهى منذ عدة أيام، حيث تسبب في إثارة قلق زوجته الفنانة روجينا، وبناته.

تعرض أشرف زكي لأزمة صحية

مكالمة هاتفية غير متوقعة، تلقتها الفنانة روجينا من الإعلامية بوسي شلبي، أثناء حضورهم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ عدة أيام، أبلغتها خلالها بأن زوجها الفنان أشرف زكي سقط على الأرض ولا يتذكر أي شيء.

أُصيبت الفنانة روجينا بالذعر الشديد، وهرعت مع بناتها إلى مكان تواجد زوجها الفنان أشرف زكي، وفوجئت أنه لا يتذكرها وأنه تعرض لـ فقدان ذاكرة مؤقت، وعلى الفور توجهوا إلى المستشفى وحصل على أدوية وحقن ومحاليل.

بعد إجراء الفحوصات وتلقي أشرف زكي العلاج اللازم، أكد الطبيب المعالج على أنه تعرض لحالة من النسيان المؤقت نتيجة سقوطه على مؤخرة رأسه، موضحًا أن هذه الأزمة ستنتهي خلل دقائق، وبالفعل هذا ما حدث وأصبحت صحة «زكي» بخير حال.

قصة حب وزواج

يكبر الفنان أشرف زكي عن زوجته الفنانة روجينا بـ 13 عام، إلا انهما يشكلا ثنائيًا متناغمًا، غير متأثرين بما يدوب داخل الوسط الفني، وعند الزواج رأى «زكي» في روجينا فتاة جميلة ومؤدبة وحلوة، قائلاً « أول ما شوفتها قولت هتجوزها، وبعد ما اتعرفت عليها قولتلها هروح أعمل عمرة وأرجع أتقدم على طول»

«هنتجوز، هنبنى مستقبلنا سوا، أنا وأنتى هنبقى العمر كله مع بعض، أنا بحبك» كانت هذه الكلمات خطة الزوجين في المقابلة الاولى عندما ذهب ليطلبها للزواج، بعد محاولاته للوصول إليها ولمنزلها عقب عودته من العمرة، فلم يكن هناك «موبيل»، وحاول جاهدًا الوصول إليها إلى أن نجح بمساعدة صديقتها.

اشرف زكي وروجينا

بنات أشرف زكي وروجينا

أنجب الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا، ابنتين هما « مايا»، و «مريم»، وتخرجت ابنتهما مايا من المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وتنبأ لها والدها بأن تكون مخرجة كبيرة ومتميزة، فهي دائمة التمرد عليهم وترى أنهم مدرسة قديمة في التمثيل.

أما عن ابنتهما الثانية مريم، فقال عنها زكى، في إحدى اللقاءات التليفزيونية: «بتعمل كوارث وبتشترى حاجات من على النت، والفلوس تضيع علينا أو الحاجة تطلع بايظة وتطلب منى إنى أخبى على والدتها ومش بقولها، وبتعمل كوارث على النت، لأن علاقتها بيه كبيرة، وكل يوم ليها وظيفة، يوم تقولى بابا أنا هشتغل ممثلة، ويوم أنا هبقى طبيبة».