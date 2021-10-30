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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جهاز العروسة من الإبرة للصاروخ بأسواق القناطر الخيرية.. فيديو

صدى البلد

نقلت عدسة صدى البلد، عبر بث مباشر، تفاصيل جولتها داخل أسواق القناطر الخيرية، وآخر أسعار جهاز العرائس والأنواع الجديدة، وأحدث الموديلات.

وفي البداية، قال محمد علي، عامل بمحل الأدوات المنزلية، إن هناك أشكالا مختلفة من جميع متطلبات جهاز العرائس تناسب كافة الأذواق، وكذلك بتدرجات سعرية تناسب جميع الفئات.

وأشار إلى أن أسعار الكاسات تبدأ من 75 جنيها، وتزيد حسب بلد المنشأ الإيطالي والتركي والمصري، وتصل إلي 300 جنيه للطقم.

وتابع أن طقم الأركوبال الـ46 قطعة يصل سعره إلي 2100 جنيه، وأطقم الحلل السيراميك متوفرة بأسعار مختلفة تبدأ من 1000 جنيه.

وعن أطقم الصيني، أوضح أن أسعارها تبدأ من 1700 جنيه، وتزيد باختلاف عدد القطع للطقم، وبلد التصدير، كما توجد تشكيلة متنوعة من أطقم المعالق والسكاكين بأسعار متفاوتة تناسب الجميع.

ويعتبر الإقبال خلال هذه الآونة متوسط، ويحرص الجميع على شراء الأساسيات الضرورية لكل بيت، نظراً لارتفاع الأسعار عن أي وقت سابق.

جهاز العروسة اسواق القناطر الخيرية جهاز العرائس أطقم الصيني الكاسات

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