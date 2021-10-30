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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن استعداده لمواجهة الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022 .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام الإسماعيلي بعد التعادل أمام الجونة في الجولة الاولي .

سيراميكا كليوباترا أمام الجونة 


سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة  في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا في شباك الجونة اللاعب سيف تقا .

هيثم شعبان عن التعادل أمام الجونة 


قال هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان أفضل من الجونة فى بعض أوقات المباراة.

وأضاف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا فى تصريحات تليفزيونية :" الحمدلله على البداية كنا نسعي للفوز بالثلاث نقاط ولكن كنا نواجه فريق محترم ويملك مدرب مميز وهو رضا شحاتة، ولكن الحمد لله على نقطة المباراة.

وأردف:" كنا أقرب للفوز على الجونة ولكن النقطة ليست سيئة فى بداية الدوري الممتاز، وقمت بتوجيه الشكر للاعبين عقب المباراة على المستوى".

وتابع:" سيراميكا كليوباترا يظهر هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي ونستعد لمواجهة الإسماعيلي بكل قوة.

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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