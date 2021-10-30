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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. حامل الراية يحرم محمد صلاح من هدف مهاري أمام برايتون

محمد صلاح
محمد صلاح

ألغى الحكم هدفا لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول بداعي التسلل وذلك في الدقيقة 47 من عمر اللقاء أمام برايتون بالمباراة المقامة حاليا علي ملعب الانفيلد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

وتأخر ساديو ماني في تمرير الكرة لمحمد صلاح ماتسبب في وقعه بفخ التسلل 

ومازال فريق ليفربول متقدما على منافسه برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج ” .

وقلص الزامبي سامبو لاعب فريق برايتون الفارق مع فريق ليفربول بهدف رائع حيث أحرز سامبو الهدف الاول لفريق برايتون من تسديد مفاجأة خدعت حارس المرمي ودخلت مرمي ليفربول في الدقيقة 40 من عمر  اللقاء .

وألغي الحكم هدفا لفريق ليفربول بعد الرجوع الي تقنية الـ VAR بسبب اصطدام الكرة في يد ساديو ماني قبل تسجيلها في شباك برايتون في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الانفيلد .

سجل ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد عرضية من تشامبرلين بينما جاء الهدف الاول لـ فريق ليفربول بتسديدة قوية من هندرسون في الدقيقة 5 من اسيست خيالي للفرعون محمد صلاح .

تشكيل ليفربول كالتالي:


حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - أرنولد

خط الوسط: هندرسون - كيتا - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح -  ساديو ماني - فيرمينو.

ويدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بينما يأتي برايتون المتوهج في المركز الخامس برصيد 15 نقطة (4 فوز - 3 تعادل - هزيمتين).

محمد صلاح ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي

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