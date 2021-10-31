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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 31- 10- 2021

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-10-2021، على مستوى البنوك العاملة بمصر.


وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف الدولار بلغ 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".


وبلغ سعر الدولارمقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.


وسجل سعر الدولار نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المتحد، HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، ابوظبي الاول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK، المشرق، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، البركة، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني.


اعلي سعر لـ الدولار


وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الاهلي الكويتي، مصرف ابوظبي الاسلامي، الاستثمار العربي. 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر البنك المركزي مال واعمال

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