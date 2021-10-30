الدكتورة هبة ياسر: كلوسيز يوفر ما يحتاجه الجسم من فيتامينات

قالت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي لـ شركة AMD، إن المكملات الغذائية مفيدة للجسم خاصة فى بداية اليوم و تمنح الجسم العديد من الفيتامينات التى يحتاجها.



وأضافت هبة ياسر خلال لقائها مع برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2" ، تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أن الطعام لا يوفر الاحتياج اللازم من الفيتامينات والعناصر التى يحتاجها الجسم.

كلوسيز يوفر ما يحتاجه الجسم

وأكدت المستشار الطبي لشركة "AMD"، أن كلوسيز يوفر ما يحتاجه الجسم من فيتامينات لانها يحتوى على "أوميجا 3 ، فيتامين د ، فيتامين أ".

وأكدت المستشار الطبي لشركة "AMD"، أن كلوسيز متوفر فى الصيدليات،معقبة:" اوميجا 3 من مكونات كلوسيز بمثابة هرمون السعادة"