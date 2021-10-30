وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا عاجلا لكل المعلمين وأولياء الأمور والطلب.

ودعا وزير التربية والتعليم الجميع للانضمام الآن لورش العمل York Press من خلال بنك المعرفة المصري.

وقال وزير التربية والتعليم : تعرف على أهمية التعلم الرقمي ودوره وماهية مصادر يورك بريس المختلفة لدعم طلاب المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن ورشة العمل يمكن متابعتها يوم الثلاثاء ٢ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

https://www.ekb.eg/events?event=154978631showd&month=11&year=2021

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن التعرف علي نظام الفصل المقلوب وأهميته وكيفية استخدام مصادر وكتب الفراشة خلاله يوم الاثنين ١٥ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءًً عبر الرابط التالي : https://www.ekb.eg/events?event=154982283showd&month=11&year=2021

وأكد أنه يمكن التعرف علي أصل المعاجم المختلفة ورحلة تطورها عبر الزمان ومن يحتاج لها بالأساس ولماذا في ورشة العمل (المعجم الاليكتروني - رفيقك الدائم ) من يورك بريس

يوم الاثنين ٢٩ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

https://www.ekb.eg/events?event=154982511showd&month=11&year=2021

وقال : سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.