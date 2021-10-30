العثور على جثة سيدة داخل غرفة مهجورة بالقرب من محطة قطار في المنوفية

عثر أهالي قرية بوهة شطانوف، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة، داخل منزل مهجور، بالقرب من محطة القطار.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا، من أهالي قرية بوهة شطانوف، بالعثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية في غرفة قديمة مهجورة بالقرب من محطة القطارات.

وقال المهندس أحمد ناصر، أحد أهالي القرية، إن القتيلة عُثر عليها داخل غرفة قديمة أنشأها الإنجليز، ويستخدمها عمال السكة الحديد في تشوين مُعدات الصيانة، وهي وكر دائم لمتعاطي المخدرات.

وأشار إلى أن جثة السيدة تبين أنها من مدينة شبين الكوم، وجرى التواصل مع أهلها الذين حضروا إلى موقع الحادث.

وأودعت الجثة مشرحة مستشفى أشمون، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.