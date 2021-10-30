اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي عضوا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وشغل الدكتور إبراهيم عشماوى عدة مناصب تنفيذية واستشارية في الحكومات المتعاقبة، وهو حاصل على الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال والاستثمار من بريطانيا

وعمل في مؤسسات عالمية بالمملكة المتحدة، وتولى هيكلة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر والدول العربية.

ويعتبر الدكتور "عشماوي "من الخبرات المتميزة في مجال الإدارة كما يعمل أستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.