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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزداد في الشتاء .. 6 أنواع شامبو فعالة فى علاج القشرة .. و5 طرق غير تقليدية للقضاء عليها نهائيا أبرزها الهدوء

علاج القشرة
علاج القشرة
  • شامبو القطران فعال فى علاج القشرة 
  •  مادة بيريثيون الزنك تقضي على الفطريات والقشرة 
  • 3 نصائح لاستخدام الشامبو دون أضرار

يعاني الرجال والفتيات من زيادة القشرة خلال فصل الشتاء فهى من أكبر المشكلات التى تهدد سلامة الشعر حيث تتسبب فى تساقطه وضعفه وبهتانه .

نعرض لكم  أهم أنواع الشامبو التى تساعد في علاج القشرة بجانب بعض النصائح غير التقليدية مثل عادات الحياة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic”.

 

كيفية اختيار الشامبو المناسب لعلاج القشرة 

يلعب اختيار الشامبو دور كبير فى علاج القشرة لذا نعرض لكم اهم انواع الشامبو التى تساعد فى علاج القشرة وفقا للمواد الفعالة الموجودة فيها.

شامبو بيريثيون الزنك

شامبو بيريثيون الزنك مثل ديرمازينك ، هيد آند شولدرز ، وغيرها تحتوي هذه على عامل بيريثيون الزنك المضاد للبكتيريا والفطريات المسببة لـ القشرة.


شامبو القطران 

 يحتوي عادة على نيوتروجينا تي / جل ،و شامبو فروة الرأس 18 قطران الفحم  حيث يعمل قطران الفحم على إبطاء سرعة موت خلايا الجلد على فروة رأسك وتقشرها، إذا كان شعرك فاتح اللون ، فقد يتسبب هذا النوع من الشامبو في تغير لونه ويمكن أن يجعل فروة الرأس أكثر حساسية لأشعة الشمس.

شامبو الساليسيليك

مثل شامبو علاج جيسون للقشرة ، بيكر بي آند إس ، وغيرها، وتساعد هذه المنتجات في القضاء على التحجيم.


شامبو كبريتيد السيلينيوم 

مثل يد أند شولدرز إنتنسيف ، سيلسون بلو ، وغيرهما حيث تحتوي هذه على عامل مضاد للفطريات، واستخدم هذه المنتجات حسب التوجيهات واشطفها جيدًا بعد غسل الشعر بالشامبو ، لأنها قد تغير لون الشعر وفروة الرأس.


شامبو كيتوكونازول 

نيزورال مضاد للقشرة ويهدف هذا الشامبو إلى قتل الفطريات المسببة للقشرة التي تعيش على فروة رأسك.


شامبو فلوسينولون

 (Capex ، Derma-Smoothe / FS ، وغيرها و تحتوي هذه المنتجات على كورتيكوستيرويد للمساعدة في السيطرة على الحكة والتقشر والتهيج.


تعليمات استخدام الشامبو للقشرة

إذا كان أحد أنواع الشامبو يعمل لفترة ثم بدا أنه فقد فعاليته، فحاول التبديل بين نوعين من أنواع الشامبوالمخصصة لعلاج القشرة ، وبمجرد السيطرة على قشرة الرأس ، حاول استخدام الشامبو العلاجي بشكل أقل للصيانة والوقاية.

اقرأ واتبع التعليمات الموجودة على كل زجاجة شامبو تجربها ويجب ترك بعض المنتجات لبضع دقائق ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى الشطف بسرعة.

إذا كنت تستخدم الشامبو العلاجي بانتظام لعدة أسابيع ولا تزال تعاني من القشرة فتحدث إلى طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية، قد تحتاج إلى شامبو قوي بوصفة طبية أو غسول ستيرويد

نصائح غير معروفة لعلاج القشرة 

ما لا يعلمه كثيرون أن علاج القشرة لايتوقف فقط على استخدام الشامبو والعلاجات الموضعية بل يتطلب الكثير من الإجراءات الأخرى أهمها الابتعاد عن العادات غير الصحية والسيطرة على القلق والتوتر .

تعلم كيفية إدارة التوتر

يؤثر الإجهاد على صحتك العامة ، مما يجعلك عرضة لعدد من الحالات والأمراض ويمكن أن يساعد حتى في تحفيز قشرة الرأس أو تفاقم الأعراض الموجودة.


اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

قد يساعد النظام الغذائي الذي يوفر ما يكفي من الزنك وفيتامينات ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.


ابتكر روتين عناية بالشعر مناسب لك

إذا كانت فروة رأسك دهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ودلك فروة رأسك بلطف لتفكيك القشرة، واشطف جيدا. 

إذا كان شعرك يميل إلى الجفاف وكانت فروة رأسك حساسة ، فاستخدم الشامبو بشكل أقل وحافظ على فروة رأسك بين الغسلات (Design Essentials ، Melanin Hair Care ، ScalpBliss).
 

احصل على القليل من الشمس

قد يكون ضوء الشمس مفيدًا في السيطرة على قشرة الرأس، ولكن نظرًا لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يضر بشرتك ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، فلا تأخذ حمامًا شمسيًا، فقط اقضِ القليل من الوقت في الهواء الطلق.


تجنب منتجات تصفيف الشعر

يمكن أن تتراكم منتجات تصفيف الشعر على شعرك وفروة رأسك ، مما يجعلها أكثر دهنية.

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