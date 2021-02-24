بأقل مجهود.. أسرع طرق للتخلص من قشرة الرأس

1. زيت شجرة الشاي

إضافة 8-10 قطرات من زيت شجرة الشاي في زجاجة 200 مل من الشامبو. اغسل شعرك بالطريقة المعتادة ، لكن اترك الشامبو على فروة رأسك قليلًا للسماح له بامتصاص فوائد زيت شجرة الشاي. ثم اشطفيه جيدًا.

2. خل التفاح

خل التفاح يمكن أن تستخدم لعلاج جفاف الجلد بسبب قشرة الرأس فقط يمكنك مزج خل التفاح مع الماء بنسب متساوية وبعد غسل شعرك ضعي الخليط على الرأس ويجب تدليك الخليط في فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل الشطف .





3. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند لديه خصائص مضادة للفطريات التي تساعد فى علاج قشرة الرأس فقط يمكنك فرك الشعر بالزيت لمدة 5 دقائق وقومى في الصباح بغسله بالشامبو المعتاد.





4. العسل الخام





يمكن أن يؤدي وجود القليل من زيت شجرة الشاي في الشامبو بنسبة 5٪ إلى تحسين حالة فروة رأسك بشكل ملحوظ. عندما يتعلق الأمر بقشرة الرأس ، يمكن لزيت شجرة الشاي أن يكون منقذًا لأنه يوفر تأثيرات فورية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.يقدم العسل الكثير من الفوائد المدهشة عند استخدامه في شكله الخام. العسل مرطب طبيعي ، مما يعني أنه يحتفظ برطوبة الشعر كذلك فهو يغذي الشعر بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A و B و C و D و E إلى جانب ذلك ، فإنه يوفر العديد من المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وما إلى ذلك ، كما أن العسل الخام فعال للغاية ضد قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني .