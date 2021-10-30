ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

تمكنت قوات الشرطة ببني سويف من القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف بعد تسببه في إصابة 20 شابا و فتاة بتسمم غذائي.



كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض 20 شابا وفتاة من مركز الفشن للتسمم الغذائي، اثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة عبارة عن ساندويتشات شاورما وكبدة وبطاطس.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف رئيس مدينة الفشن بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى.

و أكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أنه جرى أخذ عينات من الأطعمة بالمطعم، لتحليلها بمعامل مديرية الصحة لتحديد سبب الإصابة، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء بشكل كامل.

