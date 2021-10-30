عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيارة الإسعاف
سيارة الإسعاف

تمكنت قوات الشرطة   ببني سويف من  القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف بعد تسببه في إصابة 20 شابا و فتاة بتسمم غذائي.


كان اللواء طارق مشهور مدير  أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض 20 شابا وفتاة من مركز الفشن للتسمم الغذائي، اثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة عبارة عن ساندويتشات شاورما وكبدة وبطاطس.

 

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

محافظ بنى سويف يوجه بالتواصل مع تضامن الجيزة لإعادة سيدة مسنة وتوفير مأوى كريم لها

كان الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف قد كلف رئيس مدينة الفشن بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى.

و أكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أنه جرى أخذ عينات من الأطعمة بالمطعم، لتحليلها بمعامل مديرية الصحة لتحديد سبب الإصابة، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء بشكل كامل.
 

بني سويف الرعاية الصحية امن الجيزة الخروج محافظ بني سويف مديرية الصحة الحالة الصحية محافظة بني سويف

موضوعات متعلقة

محافظ بنى سويف يوجه بالتواصل مع تضامن الجيزة لإعادة سيدة مسنة وتوفير مأوى كريم لها

ترشيحاتنا

أسطورة كرة القدم .. محمد يوسف يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده

لاصقة طبية بدلا من اللقاح.. اكتشاف جديد يغير قواعد الحرب ضد كورونا

خيري رمضان يعلن التبرع بألف كتاب لـ مركز وادي النطرون للإصلاح ..فيديو

من قائمة إعداد الموبايل.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة لحفظ الخصوصية |فيديو

النشرة الاقتصادية..المالية تقترض 17.5 مليار جنيه .. و2.8 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية

تقارير صادمة من الصين عن تفشٍ جديد لـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

وضعها حرج .. تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ