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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، في الثالثة عصر الأحد، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة  ٢٠  لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر  - محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود  - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني  - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم  - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيداني - مصطفى ميسي.

خط الهجوم:  باسم مرسي - شادي حسين.

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