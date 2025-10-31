الصين توجه تحذيرا قويا إلى أمريكا بشان تايوان

أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون أنه على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان.

وقال وزير الدفاع الصيني في في اجتماع مع وزير الحرب الأمريكي: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح ضد استقلال تايوان.

وقال وزير الدفاع الصيني: الصين ملتزمة بالتنمية السلمية ولديها كل الفرص للرد بهدوء وحزم على أي استفزازات.

وأضاف وزير الدفاع الصيني: الصين تأمل أن تترجم الولايات المتحدة تصريحاتها بشأن عدم رغبتها في احتواء الصين والدخول في صراع مع بكين إلى أفعال.

وفي وقت لاحق ؛ اشارت وكالة "رويترز" الى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أكد انه التقى نظيره الصيني دونغ جون وإن حيث كان الاجتماع جيد وبناء .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه "توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الفنتانيل".

وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.

وكان اللقاء آخر محطات ترامب في جولته الآسيوية السريعة التي أشاد خلالها بما وصفه بالتقدم التجاري مع كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.