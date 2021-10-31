تسمم غذائى 20 شخصا بمطعم ببني سويف والقبض علي صاحبه والمفاجأة غير مرخص

ارتفاع حالات التسمم إلى 20 أشخاص ببني سويف

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

التحريات تكشف مفاجأة عن مطعم بني سويف المتسبب في تسمم 20 شخصًا

.أصيب 20 شخصا بتسمم غذائي في بني سويف، ثم ارتفع العدد الي 20 شخصا إثر تناولهم وجبة فاسدة من أحد المطاعم، اليوم السبت.



تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بوصول "مينا.م.ج" 24 عاما، و"إسراء.ر.ع"، 18 عاما، وشقيقها "محمد"، 14 عاما، و "نورهان.م.م"، 25 عاما، و "حمدي .م.م"، 18 عاما، و"دعاء.م.م"، 20 عاما، و"حسن.ع..ح"، 17 عاما، و "عبدالرحمن.س.أ" 19 عاما، و "تقى.م.أ" 20 عاما، وطفل وجميعهم يقيمون مركز الفشن، إلى المستشفى المركزي مصابين بقئ ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة.

جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوات الشرطة ببني سويف من القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف بعد تسببه في إصابة 20 شابا و فتاة بتسمم غذائي.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض 20 شابا وفتاة من مركز الفشن للتسمم الغذائي، اثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة عبارة عن ساندويتشات شاورما وكبدة وبطاطس.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف رئيس مدينة الفشن بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى.

و أكد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أنه جرى أخذ عينات من الأطعمة بالمطعم، لتحليلها بمعامل مديرية الصحة لتحديد سبب الإصابة، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء بشكل كامل.

كما تمكنت التحريات الجنائية التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف ، من كشف أن مطعم المأكولات المتسبب في إصابة 20 شابًا وفتاة بتسمم غذائي، والكائن في شارع مصرف مغاغة بجوار مقر إدارة التموين غير مرخص.

وأضافت التحريات أن بداية مزاولة المطعم للنشاط منذ أسبوع فقط، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض 20 شابًا وفتاة من مركز الفشن للتسمم الغذائي، إثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة من المطعم.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، أن الطعام الذي تناوله المصابين عبارة عن وجبات جاهزة تمثلت في سندوتشات"شاورما، وبطاطس، و كبدة"، وجرى أخذ عينات من الطعام والطالبات لتحليلها وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لمعرفة أسباب التسمم.

وفي السياق قامت النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن بزيارة عاجلة للمصابين في المستشفى المركزي، للاطمئنان على تقديم أوجه الرعاية لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

