إيران: نعتقد بوقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم محطات البنزين

وجهت إيران إشارات على اتهامها الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد.

وحسب "رويترز" البريطانية، قال رضا جلالي قائد الدفاع المدني الإيراني:"ما زلنا غير قادرين على القول جنائيا، لكنني أعتقد من الناحية التحليلية أن النظام الصهيوني (إسرائيل) والأمريكيين وعملائهم هم من نفذوه (الهجوم الإلكتروني)".

وأشار إلى أن التحقيق الفني لم يكتمل بعد بشأن الهجوم الإلكتروني الذي عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إيران في السنوات القليلة الماضية إنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، والتي تنحي باللوم فيها على خصميها اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الوقت نفسه اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل واقتحام شبكاتها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني الذي عطل بيع البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف إلى "إثارة فوضى".