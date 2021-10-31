محمد حماقى يشارك جمهوره بـ صور له من حفله الأخير.. شاهد

نشر الفنان محمد جماقى عدة صور من حفله الاخير ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ايه الجمال داه - تجنن كالعاده - مشاء الله

وكان محمد حماقي قد أحيا أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد امتدادا للاحتفالات بألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره علي برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة بي العالمية .



صعد محمد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته.