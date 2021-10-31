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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يفشل في تحطيم سلسلة فاردي الذهبية بسقوط ليفربول في فخ برايتون

صدى البلد

توقفت سلسلة المباريات المتتالية التي سجل فيها النجم المصري محمد صلاح، أهدافا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عند 7 مباريات، بعدما فشل في هز الشباك خلال مباراة الفريق أمام برايتون (2-2) مساء أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة.

وسجل صلاح هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، ليتوقف رصيد الدولي المصري عند 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه سجل في آخر 10 مباريات له بكافة المسابقات مع الفريق الإنجليزي، وهو أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذ الرقم.

وكان صلاح يهدف إلى الوصول إلى رقم نجم ليستر جايمي فاردي القياسي، لعدد المباريات المتتالية التي سجل فيها أهدافا بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي وصل إلى 11 مباراة في الموسم 2015-2016، وهو الموسم ذاته الذي أحرز فيه ليستر سيتي لقب الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

واحتاج صلاح إلى 4 مباريات لمعادلة هذا الرقم، لكن برايتون حرمه من ذلك، في مباراة عانى فيها ليفربول للحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين.

وكان مهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي، يحمل الرقم القياسي السابق في هذا الجانب، برصيد 10 مباريات متتالية، هز فيها شباك المنافسين في الدوري الإنجليزي.

كما أن صلاح ليس المهاجم الأفضل في تاريخ ليفربول بهذه الناحية، حيث سبق للمهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، أن هز الشباك في 8 مباريات متتالية لصالح الـ"ريدز" في العام 2014، عندما كان يشكل ثنائيا خطيرا مع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وكان أمام صلاح فرصة لمعادلة رقم ستوريدج لو تمكن من التسجيل في مرمى برايتون مساء السبت، إلا أن ذلك لم يحدث.

محمد صلاح ليفربول 7 مباريات برايتون جايمي فاردي مانشستر يونايتد صلاح

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