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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز يشارك جمهوره بصورة من حفله الأخير .. شاهد

صدى البلد

نشر الرابر «ويجز» صورة له من حفله بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام». 

وأحيا الرابر “ويجز” حفلا غنائيا  بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيرى فى أولى حفلاته بالقاهرة منذ 3 سنوات .

وقدم ويجز عدد من أشهر تراكاته «كيفى كده،دورك جاى، بالسلامة، عفاريت الأسفلت. على بابا”وغيرهم  من التراكات التى حققت انتشارا كبيرا ونسب استماعات عالية .

وشارك فى الحفل إلى جانب ويجز الرابر “عفروتو” الذي قدم عددا من أشهر تراكاته “مش بالحظوظ، سجارة ،على بعضى”، بالإضافة إلى عدد من التركات المقرر طرحها قريبا ضمن ألبوم غنائى جديد.

وتصدر تراك «كيفى كده» لـ الرابر ويجز بالتعاون مع “ديسكو مصر” توب أنغامى بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة .

 

ويجز

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