تفاؤل كبير .. أحمد مجدى يشارك جمهوره بـ صورة جديدة

نشر الفنان أحمد مجدى صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد مجدى على الصورة: «تفاؤل كبير!».

ويستعد الفنان أحمد مجدي، لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم «حبر أحمر»، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج بالتعاون مع شركة ستارت أدفيرتايزنج.

ووقع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور ومحمد فتوح أصحاب الشركة الشريكة في الإنتاج.

وأكد منتجو الفيلم أنه سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أنه من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم «حبر أحمر» تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق وسيناريو وحوار محمد مجدي وإخراج هاشم طاهر ومدير التصوير محمد رضا وخالد القاضي مشرف عام كما يشارك المخرج الكبير مجدي أحمد علي كمشرف على الإخراج في الفيلم.

قال الفنان أحمد مجدي لـ"صدى البلد"، انهم انتهوا من فيلم “2 طلعت حرب” وتم بيعه لإحدة المنصات الإلكترونية وسيعرض قريبا، كما أنهم يخططون لرحلة لعدد من المهرجانات.