عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 21 يسجل 780 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب
أسعار الذهب


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 31-10 -2021

أسعار الذهب في مصر:
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 669 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 780 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6232 جنيها.

وفي سياق آخر، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

أسعار الذهب الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 18 أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب

ترشيحاتنا

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

عيار 21 يسجل 780 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد

القاهرة تسجل 29.. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأحد

نشرة أخبار العالم: السودان يمهل السفير البريطاني 21 يوماً للرحيل.."ميتا " يثير السخرية داخل إسرائيل..بايدن يحذر أردوغان خلال اجتماع مرتقب

أخبار الفن..انتقادات لـ عمرو دياب بسبب فلتر مع موديل لبنانية.. تفاصيل حفل حماقي تحت الأمطار بالإسكندرية

أخبار الرياضة .. ترشيح الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم .. وحازم إمام يعلن موعد ترشحه لانتخابات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ